„Mein Anspruch sind zufriedene Mieter“

Tropfende Wasserrohre, Schimmel, defekte Aufzüge: Die Wohnverhältnisse in den vom LEG-Konzern vermieteten Wohnungen in Berg Fidel geben zu vielen Klagen Anlass. Jetzt drangen sie mit ihren Anliegen auch mal zu den Verantwortlichen vor.

Verbitterte LEG-Mieter in Berg Fidel

In den Häusern der LEG gibt es viele Schäden. Vorstandsmitglied Volker Wiegel kam jetzt zu einem Gespräch mit den Mietern

Die Klagen in Berg Fidel über den Zustand der Mietwohnungen der LEG sind massiv – seit Jahren. Tropfende Wasserrohre, Schimmel, defekte Aufzüge und viele andere Schäden, die in Gebäuden auftreten, die in die Jahre kommen und nicht gut gepflegt werden.