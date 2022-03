Messerstecherei am Aasee: Gericht verkündet Urteil gegen 20-Jährigen

Am 11. Juni 2021 ist es unterhalb der Torminbrücke am Aasee zu einer folgenschweren Auseinandersetzung gekommen. Ein 20-jähriger Mann aus Nottuln verletzte einen ebenfalls 20-Jährigen mit einem Messer. Jetzt gibt es in dem Prozess ein Urteil.

Ein 20-jähriger Mann aus Nottuln ist am Freitag wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendfreiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Er hatte zuvor zugegeben, am 11. Juni einen anderen 20-Jährigen mit einem Klappmesser in die Brust sowie in den Bauch gestochen zu haben.