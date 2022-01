Messerstecherei am Aasee: Angeklagter legt Geständnis ab

Der 20-jährige Angeklagte aus Nottuln (2.v.l.), der einen Gleichaltrigen am Abend des 11. Juni unterhalb der Torminbrücke am Aasee mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll, gestand am dritten Verhandlungstag (11.01.2022), zugestochen zu haben. Nur durch eine Not-OP überlebte der Geschädigte, der am dritten Verhandlungstag als Zeuge aussagte.

Foto: Pjer Biederstädt