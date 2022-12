Mieter wieder mit Heizung und Warmwasser versorgt 

Auch an der Killingstraße mussten die Mieter ohne Heizung und Warmwasser auskommen.

„Endlich“, so die erlösende Reaktion der rund 1000 Mieter, die von Freitag bis Sonntagmittag im Bereich Killingstraße, Brüningheide und Sprickmannplatz in 300 Wohnungen ohne Heizung und Warmwasser leben mussten. Die für die Wohnungen zuständige „Zentral Boden Immobilien Gruppe“ (ZBI) schickte am Sonntagnachmittag eine Handwerksfirma dort hin. „Danach lief alles wieder einwandfrei“, sagte Thomas Kollmann, Leiter des Begegnungszentrums Sprickmannstraße.

Das Zentrum, in dem im Winter eine Wärmestube eingerichtet werden soll/ist(?) war auch betroffen. Über den Notstand wurden auch die Leitstelle der Feuerwehr und das Ordnungsamt informiert. Kollmann kündigte an, dass sich im Januar Politiker aus dem Stadtteil parteiübergreifend ein Bild über die Situation vor Ort machen wollen. Juristische Schritte werden seitens mancher Mieter gerade noch geprüft. Von der ZBI hat sich bislang noch niemand entschuldigt.