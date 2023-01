Millionen-Defizit für die Uni durch Stromkosten

Um die Dimension des Energieverbrauchs der Universität Münster zu verdeutlichen, zog Kanzler Matthias Schwarte am Mittwoch in der Senatssitzung Vergleiche heran. Die Uni verbrauche so viel Gas zum Heizen wie rund 4000 und sogar so viel Strom wie 14 000 Drei-Personen-Haushalte. Vor diesem Hintergrund sollten die Senatsmitglieder besser nachvollziehen können, warum die Hochschule trotz erfolgreicher Sparbemühungen vor allem beim Heizen im jetzt begonnenen Jahr rund 20 Millionen Euro mehr allein für Strom als zuletzt ausgeben muss.

