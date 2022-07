Erlebnisse begleiten 81-Jährige bis heute: "Es gibt Tage, da kriege ich kaum Luft"

Missbrauch vergeht nicht. Was Ingrid P. (Name von der Redaktion geändert) vor über 60 Jahren erleben musste, hat sich ihrem Gedächtnis eingeprägt und sucht sie immer noch in Albträumen heim. Als unsere Zeitung über das von einer Historikerkommission unter Leitung von Prof. Thomas Großbölting im Juni veröffentlichte Missbrauchsgutachten berichtete, meldete sich die 81-Jährige in der Redaktion. Unter vier Augen erzählte sie von ihrem Schicksal und gab die Geschichte unter Wahrung ihrer Anonymität zur Veröffentlichung frei.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper