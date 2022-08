39-Jähriger wegen Missbrauchs angeklagt: Staatsanwalt fordert lange Haft

Bereits im „Missbrauchskomplex Münster“ wurde ein Mann aus Duisburg vom Landgericht Münster zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Seit Ende Juni steht der 39-Jährige erneut vor dem münsterischen Landgericht. Ihm wird von der Staatsanwaltschaft schwerer sexueller Missbrauch an zwei Kindern aus seinem privaten Umfeld zwischen Juli und Dezember 2019 – also in einem Zeitraum vor seiner Verurteilung – in Billerbeck, Duisburg, Schöppingen und Winterberg vorgeworfen. Die Anklageschrift umfasst insgesamt 15 Tatvorwürfe.

