So lief der Prozess gegen Adrian V. bisher

Ein Angeklagter wird am ersten Prozesstag in den Gerichtssaal des Landgerichts geführt. Der Prozess gegen den 27-Jährigen Hauptangeklagten, seine Mutter, sowie drei Männer aus Hannover, Staufenberg in Hessen und Schorfheide in Brandenburg geht Anfang Juli zu Ende.

Selbst gestandene Ermittler hatten an jenem sonnigen Samstag im Juni 2020 Tränen in den Augen, als sie die Öffentlichkeit über den schweren sexuellen Kindesmissbrauch informierten, zu dem es unter anderem in einer Gartenlaube in Münster-Kinderhaus gekommen ist. Noch immer laufen in dem Missbrauchsfall die Ermittlungen.

Fünf Monate nach dem Bekanntwerden der Missbrauchsfälle hat im November am Landgericht Münster der Prozess gegen den mutmaßlichen Haupttäter Adrian V. sowie vier weitere Angeklagte begonnen. An mehr als 50 Prozesstagen, die häufig unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfanden, wurden Zeugen gehört und Beweise gesammelt. Fast acht Monate nach dem Prozessbeginn soll das Urteil gegen den mittlerweile 28-jährigen Münsteraner, seine Mutter sowie drei Männer aus Hannover, Staufenberg in Hessen und Schorfheide in Brandenburg gesprochen werden.

Eine Chronologie zum Hauptprozess im Missbrauchsfall Münster:

Unter großem medialen Interesse beginnt am Landgericht Münster am 12. November der Prozess gegen den mutmaßlichen Haupttäter im Missbrauchsfall sowie vier weitere Angeklagte. Die Anklage lautet auf schweren sexuellen Missbrauch von Kindern, Vergwaltigung und gefährliche Körperverletzung.

Die Angeklagten im Hauptprozess Foto: - Adrian V. steht im Mittelpunkt des Verfahrens. Er soll über lange Zeit wiederholt Kinder, vornehmlich den Sohn seiner Lebensgefährtin, sexuell missbraucht haben. Zudem bot er den Jungen anderen Männern zum Missbrauch an. Aufnahmen davon verbreitete er.

- Carina V. war Eigentümerin der Gartenlaube in Münster-Kinderhaus, die regelmäßig Tatort der Missbrauchstaten war. Sie soll die Laube ihrem Sohn und den Mitangeschuldigten in dem Wissen überlassen haben, dass dort Jungen sexuell missbraucht werden sollten.

- Enrico L. aus Schorfheide soll beim Treffen im April in Münster dabei gewesen sein. Zudem wird ihm vorgeworfen, im August 2018 einen damals neunjährigen entfernten Verwandten und 2020 unter anderem seinen eigenen Sohn (7) missbraucht zu haben.

- Tobias S. aus Staufenberg soll seinen Sohn (5) mehrfach missbraucht und zum Treffen im April in Münster mitgebracht haben. Zudem missbrauchte er ein Mädchen – die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich dabei um seine Tochter (5) gehandelt hat.

- Marco S. aus Hannover soll an schwerem sexuellem Missbrauch beteiligt gewesen sein. Der 35-Jährige soll unter anderem vom 24. bis zum 26. April 2020 beim Treffen mit den anderen Angeklagten in der Gartenlaube in Münster-Kinderhaus dabei gewesen sein. ...

Die Gesichter sind verdeckt, als der Prozess im Landgericht beginnt. Erst als die Kameras verschwinden, fallen Aktenmappen und Ordner. Ein Ausdruck von Reue ist bei den fünf Angeklagten jedoch kaum auszumachen.

Martin Botzenhardt, Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Münster, informierte im Juni über den Stand der Ermittlungen.

Auf einer großen Leinwand werden im Gerichtssaal Fotos als Beweismaterial gezeigt. Auch die ersten Zeugen sagen im Missbrauchsfall aus.

Erstes Geständnis im Missbrauchsfall: Als erster der fünf Angeklagten äußert sich Anfang Dezember Enrico L. aus Schorfheide zu den Vorwürfen.

Im Mai 2020 sind die Ermittler auf der Suche nach dem Jungen, den Adrian V. und andere Männer schwer sexuell missbraucht haben sollen. Die Mutter des Jungen und Lebensgefährtin des Hauptangeklagten sei bei der Suche jedoch keine Hilfe gewesen.

Als zweiter Angeklagteräußert sich auch Marco S. zu den Vorwürfen gegen seine Person. Der Mann aus Hannover räumt ein, an einer Vergewaltigung in der Gartenlaube in Kinderhaus beteiligt gewesen zu sein.

In einem Prozess sind sie selbst die Angeklagten, in einem anderen sollen sie als Zeugen aussagen: Von den fünf Angeklagten äußert sich jedoch nur Enrico L. als Zeuge in einem parallel laufenden Prozess gegen einen 30-Jährigen aus Hannover.

Immer wieder finden die Verhandlungen im Missbrauchsprozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt - auch, als sich Adrian V. zu seiner Person äußert.

Im Prozess zum Missbrauchsfall Münster spielen Datenträger eine entscheidende Rolle. Mehrere Terabyte an Daten müssen entschlüsselt werden, gefunden unter anderem auf den Smartphones des heute 28-Jährigen.

Carina V., die Mutter des Hauptangeklagten, hat ihrem Sohn die Gartenlaube in Münster-Kinderhaus überlassen - und das womöglich in dem Wissen, dass dort Kinder missbraucht werden.

Ein heute zehnjähriger Junge wurde von zahlreichen Männern wiederholt schwer sexuell missbraucht. Es handelt sich um den Ziehsohn von Adrian V. - doch was wusste die Lebensgefährtin des Hauptangeklagten und leibliche Mutter des Jungen von den Taten?

Der mittlerweile 28-Jährige gilt als Drahtzieher im Missbrauchsfall Münster. Im Mai 2020 wurde er in Münster festgenommen. Wie genau es dazu kam, hat ein Polizeibeamter im April vor Gericht geschildert.

Geht es nach der Staatsanwaltschaft, sollen die Angeklagten im Missbrauchsprozess hohe Haftstrafen erhalten - und auch danach nicht wieder auf freien Fuß kommen. Von einer Sicherungsverwahrung sieht die Verteidigung jedoch ab.

Mehr als 50 Verhandlungstage mit Zeugenaussagen, Beweisaufnahmen und Aussagen der Angeklagten sind vergangen. Das Ende des Mammutprozesses steht bevor.

Nach fast acht Monaten soll der Prozess gegen die fünf Angeklagten enden. Das Landgericht Münster gibt schon vorab bekannt, dass die Urteilsverkündgung - anders als weite Teile der Verhandlung - öffentlich stattfinden soll.