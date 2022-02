Mit 60 Stundenkilometern durch die Kugel

"The Show must go on" - unter diesem Motto wollte der "Münsteraner Weihnachtszirkus" zum Jahreswechsel in Münster auftreten. Doch daraus wurde pandemiebedingt nichts. Zu Ostern soll es nun klappen - mit internationalen Artisten.

Aus Brasilien ist der legendäre „Globe of death“ mit dem Team Nogueira in diesem Jahr das Highlight im Programm. Mit 60 Stundenkilometern rasen drei Motorradfahrer in einer Kugel von nur 3,70 Metern Durchmesser um die Wette.

Der „Münsteraner Weihnachtszirkus“ hatte das Weihnachts-Gastspiel 2021/ 22 auf dem Schlossplatz in Münster aufgrund der damaligen Corona-Situation absagen müssen. Nun kommt er mit einem beeindruckenden Programm unter dem Motto „The Show must go on“ zu Ostern nach Münster.

Alle Artisten haben lange darauf gewartet, in Münster auftreten zu dürfen, um das Publikum zu faszinieren und zu begeistern, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren. Das Publikum darf sich auf ein Programm mit internationalen Artisten freuen, wenn es wieder auf dem Platz am Aasee in der Nähe des Mövenpick-Hotels heißt: „Manege frei“.

Gekaufte Tickets bleiben gültig

Die Vorstellungen beginnen vom 7. bis zum 9. April (Freitag bis Samstag) sowie am 16. April (Samstag) um 19 Uhr, am 10. (Sonntag), 15. (Freitag), 17. und 18. April (Sonntag und Montag) jeweils um 17 Uhr.

Die gekauften Tickets der Weihnachtsshow behalten ihre Gültigkeit und können bei freier Terminwahl für das Ostergastspiel umgebucht werden, schreibt der Veranstalter weiter. Die Ticketkäuferinnen und -käufer sollen sich an ihre jeweiligen Vorverkaufsstellen wegen einer Umbuchung wenden.

Wer im Besitz eines Tickets ist, kann dieses spätestens zwei Tage vor der gewünschten Vorstellung telefonisch unter 0163/2135076 umbuchen. Die Tickets sind zur Vorstellung mitzubringen.

Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich sicher sein, dass alle gültigen Corona-Schutzauflagen erfüllt und umgesetzt werden. Der Veranstalter bittet sie abschließend, sich tagesaktuell ebenfalls zu informieren und ihren Beitrag zur Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen zu leisten.