Mit besonderem Gefühl: Lieber die Ampel als Jamaika

Münster

Relativ deutlich setzte sich am Sonntagabend Maria Klein-Schmeink, Kandidatin der Grünen, im Rennen um das Direktmandat in Münster durch. Neben der Freude über diesen Erfolg, sprach Klein-Schmeink im interview mit unserer Zeitung aber auch darüber, was nicht so gut im diesjährigen Wahlkampf gelaufen ist.

Von Björn Meyer