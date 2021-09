Stefan Nacke (CDU) tritt mit christlich-sozialem Profil an

Er ist kein Lautsprecher, auch im Wahlkampf nicht. Aber mit einem klaren christlich-sozialen Profil will Dr. Stefan Nacke bei der Bundestagswahl am 26. September das Direktmandat im Wahlkreis Münster gewinnen. Kein leichtes Unterfangen.

Die Wahl-Umfragen verheißen in diesen Tagen wenig Gutes für die CDU. Und die Gefühlslage in der Volkspartei könnte wahrlich besser sein. Daraus macht Dr. Stefan Nacke kein Hehl. Doch nach vielen Gesprächen im Haustürwahlkampf stellt der CDU-Kandidat für das münsterische Direktmandat bei der Bundestagswahl fest: „Ich habe momentan den Verdacht, dass die Stimmung in der CDU kritischer ist als in der Bevölkerung.“