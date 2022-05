Susanne Fartmann in der Torhaus-Galerie

Susanne Fartmann zeigt in der Torhaus-Galerie des Stadtheimatbundes ein breites Spektrum ihrer Arbeit.

Warum lieben Menschen Farben? Sie schummeln sich am Verstand vorbei. Und wenn der Mensch ein Künstler ist, kann sich auf der Leinwand Magie ereignen. So ergeht es Susanne Fartmann. Der Stadtheimatbund präsentiert in seiner Torhaus-Galerie aktuelle Werke der münsterschen Malerin unter dem Titel „Magische Momente“.