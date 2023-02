Mit Frauen in der Führung erfolgreich

MünsterMarie-Christine Ostermann ist nicht nur durch ihre erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit, sondern vor allem durch ihr vielseitiges gesellschaftliches Engagement bekannt geworden. Als ehemalige Bundesvorsitzende des Verbands „Die Jungen Unternehmer“, als Buchautorin und Gast in TV-Talkshows.

Sie gehören laut Handelsblatt-Ranking zu den Top-100-Frauen, die Deutschland voranbringen. Braucht es mehr Frauen in Führungspositionen?

Ostermann: Auf jeden Fall. Unternehmen mit diversen Führungsteams und Frauen in Führungspositionen sind erwiesenermaßen erfolgreicher. Deutschland braucht mehr Frauen in Führung, um zukunftsfit zu werden und hat hier auch viel Potenzial. Um es noch mehr zu nutzen, müssen wir insbesondere das oft noch traditionelle Rollenverständnis in Deutschland ändern und bessere Rahmenbedingungen schaffen über eine Modernisierung unseres Bildungssystems, bessere Vereinbarkeit und mehr Flexibilität.

Aktuell werden Sie als mögliche neue Chefin des Wirtschaftsverbandes „Die Familienunternehmer“ gehandelt. Warum braucht es mehr Lobbyarbeit für die Interessen von familiengeführten Unternehmen?

Ostermann: Deutschland ist laut aktueller ZEW-Studie zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit auf Platz 18 von 21 Nationen abgestürzt. Gleichzeitig sind über 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland Familienunternehmen. Sie stellen 80 Prozent der Ausbildungsplätze und fast 60 Prozent der Arbeitsplätze. Familienunternehmen haben somit eine große gesellschaftliche Verantwortung. Deshalb müssen Familienunternehmer:innen auch sichtbar sein und sich gesellschaftlich engagieren, um bessere wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen im Sinne der sozialen Marktwirtschaft zu erreichen.

Sie sind Mitherausgeberin des Spiegel-Bestsellers „Zukunftsrepublik“. Welches Feedback haben Sie bereits zu Ihrem Buch erhalten?

Ostermann: Besonders gut gefällt vielen Menschen, dass das Buch in sechs Themenfeldern von 80 ganz unterschiedlichen Menschen geschrieben wurde. Es enthält konkrete, aber auch sehr diverse Ideen zur Zukunft Deutschlands in den nächsten zehn Jahren. So unterschiedlich die Perspektiven auch sind, was sie zusammenbringt, ist der Gestaltungswille und das Ziel: statt Stillstand einen Mindset-Change für unsere Zukunft. Deutschland hat eine vielversprechende Zukunft, wir müssen sie nur wollen und machen.