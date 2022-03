Mit Maske durch die nächsten Wochen

Die meisten der bundesweiten Corona-Regeln fallen. Und das, obwohl die Corona-Zahlen so hoch sind wie nie seit Pandemie-Beginn. Münsters Krisenstab appelliert deshalb an die Münsteranerinnen und Münsteraner.

Weit über 10.000 zeitgleich Infizierte, die Inzidenz bei 1815 – und nun die bundesweite Aufhebung nahezu aller Corona-Schutzmaßnahmen: „Das ist vom Zeitpunkt her nicht überzeugend, auf der anderen Seite ist der Weg hin zu eigenverantwortlichem Handeln grundsätzlich richtig. Dabei sind nun vor allem Ältere zu schützen, Infizierte sollten sich isolieren und die bekannten Hygieneregeln inzwischen selbstverständlich sein“, so Wolfgang Heuer, Leiter des Krisenstabs, in der Sitzung am Mittwoch.

Das gesamte münsterische Gesundheitswesen habe bereits unter den aktuell noch geltenden Quarantäne- und Isolations-Regelungen kaum Aussicht auf Besserung, „aber der Druck wird noch deutlich zunehmen“, so Prof. Alex Friedrich, Ärztlicher Direktor UKM. Es sei unrealistisch, dass die Gesellschaft Corona nicht mehr bekämpfen muss, die Krankenhäuser dies aber weiterhin unter fast unveränderten Bedingungen leisten sollen.

Krisenstab empfiehlt das Tragen einer Maske

Der Krisenstab empfiehlt ausdrücklich das Tragen einer Maske mindestens in stark frequentierten oder sehr personennahen Bereichen des öffentlichen Lebens – so in Warteschlangen, bei Festivitäten oder auch im ÖPNV. Der Krisenstab spricht überdies aufgrund der hohen Inzidenz in Münster die Empfehlung zum Tragen einer Maske zunächst bis Osterferienbeginn auch für den schulischen Betrieb aus. Das Schulministerium hatte zwischenzeitlich bereits mitgeteilt, dass die Maskenpflicht im Unterricht zum 4. April – also noch eine Woche vor Ferienbeginn – aufgehoben werde. Darüber hinaus bleibe die bisherige 3G-Regelung in städtischen Dienstgebäuden bis auf Weiteres bestehen.