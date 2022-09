Mit Pumpernickel und Mettwurst ins Parlament

Stefan Nacke, münsterischer CDU-Bundestagsabgeordneter hat in dieser Woche mit anderen Kollegen seiner Fraktion im Deutschen Bundestag einen „Regionalen Tisch“ mit Spezialitäten aus allen Gegenden Deutschlands gedeckt. Natürlich durften dabei Pumpernickel und Mettwurst aus Münster nicht fehlen, berichtete Nacke in einer Pressemitteilung.

Am Welternährungstag am 16. Oktober (Sonntag) haben Münsteranerinnen und Münsteraner Gelegenheit, die wichtigen Themen Lebensmittelversorgung, nachhaltige Lebensmittelproduktion und -Vermarktung angesichts von Klima- und Energiekrise und Krieg in Europa mit ausgewiesenen Fachleuten zu diskutieren. Stefan Nacke lädt dann alle Interessierten ein zur Veranstaltung „Sicher satt?! Welche Lebensmittel können wir uns morgen noch leisten“ von 11 bis 14 Uhr auf dem Hof Konermann, Kappenberger Damm 340 in Münster. Bei der Veranstaltung gibt es auch ein bunten Hofprogramm für Kinder Weitere Informationen unter www.kas.de/sichersatt.