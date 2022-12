Mit spektakulären Kurven zurück

Heiße Kreise auf dem Eise: Die Premiere von „A New Day“ sorgte für Begeisterung beim Publikum in der Halle Münsterland. Die 38 Eiskunstläufer laden zum Staunen und Träumen ein.

Premiere „Holiday on Ice“ in der Halle Münsterland

„Holiday on Ice“ ist zurück in der Halle Münsterland.

Pirouetten in atemberaubender Geschwindigkeit, Eiskunstlauf auf Hochleistungsniveau, spektakuläre Lichteffekte und eine Geschichte, die ans Herz geht: Drei Jahre mussten die Münsteraner auf die Show von „Holiday on Ice“ warten, bei der Premiere am Donnerstagnachmittag in der Halle Münsterland wurden sie mehr als belohnt: Mit „A New Day“ meldete sich die Traditionsshow aus der Pandemie zurück.