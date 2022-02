Kampf gegen Dealer zeigt Erfolge – Fahrraddiebstähle auf hohem Niveau

Abgesehen vom Hauptbahnhof hat die Polizei weitere Brennpunkte in Münster identifiziert. Die will sie in diesem Jahr besonders in den Blick nehmen, hieß es bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für das vergangene Jahr. Und nicht nur das.

An der Seite von Polizeipräsident Falk Schnabel (r.) stellte der neue Kripo-Chef Jürgen Dekker erstmals die Polizeiliche Kriminalstatistik für die Stadt Münster vor.

Seit 1. Februar ist Jürgen Dekker offiziell neuer Leiter der Direktion Kriminalität. In diesem Feld war der 57-Jährige zuvor schon Duisburg tätig. Und hat sich nicht zuletzt deshalb schnell mit seinem neuen Arbeitsplatz vertraut gemacht.

Antänzer auf der Windthorststraße, sexuelle Beleidigungen dort, Dealer-Szene – so soll es nach Einschätzung von Münsters oberstem Kripo-Beamten nicht weitergehen. Weder in den kommenden vier Wochen, wenn das nicht ganz unumstrittene Mittel der Strategischen Fahndung der Polizei erweiterte Befugnisse gibt, noch in der Zeit danach.

Neuer Kripo-Chef will Aufklärungsquote steigern

Er kenne sich mit Schwerst- und Clan-Kriminalität aus, lobte Polizeipräsident Falk Schnabel den Nachfolger von Frank Kaiser. „Seine Expertise wird uns guttun.“

Dass es viel zu tun gibt, wurde bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik am Montag im Präsidium deutlich: „Die Aufklärungsquote macht uns weiter nicht zufrieden“, sagte der Polizeichef. Sie ist im vergangenen Jahr zwar leicht auf 44,18 Prozent gestiegen. Doch in den kommenden Jahren soll dieser Wert noch erhöht werden, sekundierte Dekker.

Mehr Rauschgiftkriminalität ermittelt

Wie das gehen kann, lässt ein Blick auf die Entwicklung im Bereich der Rauschgiftkriminalität erkennen. Ein „Allzeithoch“ nannte Schnabel die 1508 Fälle im Jahr 2021 – immerhin ein Anstieg um zehn Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor.

Für die Polizei scheint dies indes weniger Anlass zur Sorge zu sein als eine Bestätigung „regelmäßiger Kontrollen, Razzien in Kombination mit den zum Teil aufwendigen Ermittlungen“ gegen Drogendealer. „Wenn Sie die kontrollieren, erwischen Sie die auch“, erklärte Kripo-Chef Dekker.

Mehr Angriffe auf Helfer Foto: Angriffe auf Polizei- und Rettungskräfte haben 2021 in Münster deutlich zugenommen. „Ich finde diese Entwicklung erschreckend“, sagte Polizeichef Falk Schnabel. 42 Fälle mehr als im Jahr 2020 wurden zuletzt registriert. Insgesamt gab es demnach 208 Übergriffe – zumeist auf Polizistinnen und Polizisten. Schnabel forderte mehr Respekt ein. Vom Präsidium in Münster aus wird eine landesweite Kampagne „Sicher im Dienst“ begleitet. -da- ...

Allein im vergangenen Jahr wurden demnach 74 Täter wegen illegalen Rauschgifthandels festgenommen, davon befinden sich 15 in Haft.

Viele Fahrraddiebstähle belasten Aufklärungsquote

Während die Polizei bei der Straßenkriminalität wie etwa Sachbeschädigung oder Diebstahl aus Autos im vergangenen Jahr einen Rückgang verzeichnet hat, will man künftig an „identifizierten Brennpunkten“ abgesehen vom Hauptbahnhof noch schneller aktiv werden – gerne auch zusammen mit der Stadt, wie Schnabel erwähnte. Das sind die Lehren unter anderem aus den Gewaltnächten am Aasee und ausschweifenden sommerlichen Feiern auf dem Schlossplatz. An beiden Orten war es dabei zu gefährlichen Messerstechereien gekommen.

Kein Tötungsdelikt in Münster Foto: Im vergangenen Jahr wurden im Polizeipräsidium 30 Mordkommissionen eingesetzt, davon zehn im Stadtgebiet Münster. Zwei Fälle von Messerstechereien an Aasee und Schlossplatz werden aktuell vor dem Landgericht verhandelt. Ein vollendetes Tötungsdelikt hat es im vergangenen Jahr in Münster nicht gegeben. Leicht rückläufig sind im vierten Jahr in Folge die Körperverletzungsdelikte, wie es heißt. -da- ...

Zurück zur Aufklärungsquote und zum beliebtesten Verkehrsmittel in Münster: Zwar ist die Zahl der Fahrraddiebstähle leicht gesunken (minus 281 Fälle), doch die noch 4182 Fälle belasten die Kriminalstatistik stark. Fast jede sechste Straftat in Münster ist demzufolge ein Fahrraddiebstahl. Aber die Aufklärungsquote in diesem Deliktsbereich liegt nur bei knapp acht Prozent. Immer häufiger sehen es die Täter inzwischen auf teure Pedelecs ab.