Mit Wucht und Intensität

Münster

„Cion – Requiem of Ravel‘s Bolero“ ist der Titel dieser furiosen Tanzproduktion, mit der das Vuyani Dance Theatre aus Johannesburg die diesjährige Theater-Saison im Pumpenhaus eröffnete. In gut einer Stunde bringt die 17-köpfige Compagnie ein Tanzstück auf die Bühne, das die Vergänglichkeit des Menschen mit einer Wucht ins Rampenlicht stellt, die man in dieser Intensität selten sieht.

Von Isabell Steinböck