Montessori-Schule bleibt geschlossen

So manchen Schüler und manche Schülerin wird es vielleicht freuen, die Eltern weniger: Die Montessori-Schule an der Soester Straße bleibt am Donnerstag geschlossen. Dafür gibt es gleich zwei Gründe.

Bereits seit einiger Zeit führen die Stadtwerke am Bremer Platz eine größere Fernwärme-Maßnahme durch. Von der Nacht auf Donnerstag (11. November) bis zum Abend des gleichen Tags soll nun eine provisorische Leitung abgeklemmt und eine neue, größere Leitung ins Netz eingebunden werden. Daher bleibt die Montessori-Schule an der Soester Straße für einen Tag kalt. Die Schüler müssen an diesem Tag zu Hause bleiben.

Das Einbinden des neuen Leitungsstücks dauere rund einen Tag, wie Stadtwerke-Sprecherin Lisa Schmees am Dienstag gegenüber unserer Zeitung erklärte. Aus diesem Grund werde den zehn betroffenen Kundenanschlüssen am Donnerstag voraussichtlich zwischen 0.30 Uhr und 22 Uhr keine Wärme geliefert werden können.

Kein Betreuungsangebot in der Schule

Die Schule, so teilt sie es in einem Schreiben an die Eltern mit, habe sich nach Rücksprache mit den Stadtwerken, dem städtischen Schulträger und der Schulaufsicht gemeinsam mit den Elternvertretern dazu entschieden, die Schule am Donnerstag geschlossen zu lassen. Aufgrund der Witterung, des notwendigen Lüftens und der fehlenden Wärme im Gebäude erscheine dies als beste Maßnahme für die Gesundheit aller. Ein Betreuungsangebot oder Distanzunterricht wird es an diesem Tag nicht geben. Dies sei aufgrund der kurzfristigen Mitteilung durch die Stadtwerke nicht möglich.

Die Stadtwerke gaben dazu auf Nachfrage an, dass man zwar gewusst habe, dass die Maßnahme stattfinden werde, man den konkreten Termin aufgrund des dynamischen Bauablaufs aber nicht habe früher kommunizieren können.