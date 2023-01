In Münster bewirbt man sich als Startpunkt des ältesten Ballonrennens der Welt – Ausgang noch offen. Sicher ist derweil: Eine andere Ballon-Veranstaltung wird es in diesem Jahr zumindest in Münster nicht geben.

Je nach Windrichtung wird man die Heißluftballons der Montgolfiade-Teilnehmer am münsterischen Himmel sehen, starten werden sie in diesem Jahr aber in Senden.

Noch ist nichts spruchreif, doch nach Informationen unserer Zeitung bewirbt man sich in Münster um die Ausrichtung des Gordon-Bennett-Cup 2024. Die inoffizielle Weltmeisterschaft im Gastballonfahren ist das älteste Ballonrennen der Welt. Die Teilnehmer sind über mehrere Tage hinweg in der Luft. Eine offizielle Bestätigung, dass die Veranstaltung im kommenden Jahr wirklich nach Münster kommt, steht aber noch aus.

Damit ist aber gleichzeitig unklar, ob es 2024 in Münster eine Montgolfiade geben wird, sicher ist derweil nur, dass es sie in diesem Jahr in Münster nicht geben wird, denn die Veranstaltung zieht es 2023 nach Senden.

Mongolfiade 2023 in Senden

Nach zwei Jahren ohne Zuschauer hatte die Montgolfiade 2022 überhaupt erst wieder wie vor der Pandemie gewohnt stattgefunden. Lediglich der Wind hatte der Veranstaltung beim Ballonglühen am Aasee zu Schaffen gemacht und letztlich für einen zwischenzeitlichen Abbruch gesorgt. Der publikumsträchtige Massenstart ging dagegen später ohne Probleme über die Bühne. In diesem Jahr aber wird die Montgolfiade statt in Münster in Senden stattfinden. Auf den 25. bis 27. August terminiert, wird das Ballonglühen passend zum Sendener Lichterfest gestartet.

Dass die Veranstaltung nach Senden geht, sei „turnusgemäß“, wie Andreas Zumrode, Vorsitzender des Freiballonsport-Vereins (FSV) Münster, betont. Bereits vor einigen Jahren sei seitens des Vereins festgelegt worden, dass die Montgolfiade jedes zweite Jahr außerhalb Münsters in einer Stadt oder Gemeinde des Münsterlandes ausgetragen werde.