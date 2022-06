Montgolfiade findet wieder am Aasee statt

In den vergangenen Jahren vereitelte Corona die Montgolfiade als großes Volksfest auf den Aaseewiesen. In diesem Jahr soll die Sause wieder buchstäblich steigen.

Nachdem es im vergangenen Jahr wegen Corona nur ein „virtuelles Ballonspektakel“ ohne viele Zuschauer von wechselnden Startplätzen in der Region gab, soll es nun wieder ein Event für alle Freunde der „fauchenden Riesen“ werden: Vom 26. bis 28. August plant der Freiballonsport-Verein Münster und Münsterland seine 52. Montgolfiade auf und über den Wiesen am Aasee in Münster.

MEHR ZUM THEMA Großveranstaltung wegen Corona nur als Livestream statt Montgolfiade ohne Besucher

Wie im vergangenen Jahr erfolgreich getestet, soll es zusätzlich einen ­Livestream geben, die Zuschauer können am Aasee auf einer Leinwand oder im Internet aktuelle Bilder und Videos von den Fahrten mitverfolgen. Weil es am Samstag (27. August) ein Charity-Konzert geben soll, findet das besonders beim Publikum beliebte Ballonglühen bereits am Freitagabend statt. Hauptsponsor der Großveranstaltung mit rund 50 Heißluftballonen ist erneut die Westfalen AG.