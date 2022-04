Mit Hammer niedergeschlagen und dann mit Messer erstochen

Lebenslang - so lautete das Urteil in erster Instanz gegen einen 53-jährigen Münsteraner wegen Mordes an dem Lebensgefährten seiner Mutter. Doch der Bundesgerichtshof hob das Urteil nach der Revision des Angeklagten wegen eines Verfahrensfehlers auf und verwies den Prozess zurück ans Landgericht in Münster. Dort begann am Montag - genau zwei Jahre nach der Tat - erneut der Prozess.

