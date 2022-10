Viel Müll am Aasee und in der Innenstadt

Scherben, Getränkedosen, Verpackungsmüll: Auf den Wiesen am Aasee und auch in der Innenstadt lag am Donnerstag jede Menge Müll. Die Abfallwirtschaftsbetriebe nennen dafür zwei Gründe.

Am Aasee lag am Donnerstag viel Müll – unter anderem leere Getränkedosen.

Böses Erwachen am Donnerstagmorgen: Als die Sonne über dem Aasee aufsteigt und ihr Licht auf die Wiesen an den Kugeln von Claes Oldenburg wirft, sind zahlreiche leere Getränkedosen, viel Plastik und vereinzelt auch Glasflaschen zu sehen. Letztere sind nach wie vor am Aasee verboten. Hintergrund sind die eskalierenden Auseinandersetzungen im vergangenen Jahr.

Zu solchen Vorkommnissen ist es in dieser Woche zwar nicht gekommen, dennoch steigerte sich das Müllaufkommen im Innenstadt-Bereich zuletzt merklich. Auf Nachfrage bei den Abfallwirtschaftsbetrieben (AWM) ist dies auf das aktuell gute Wetter sowie die laufende Orientierungswoche der Erstsemester und eine damit einhergehende verstärkte Frequentierung im öffentlichen Raum zurückzuführen.

Appell der Abfallwirtschaftsbetriebe

Ein ähnliches Bild wie am Aasee war rund um den Alten Fischmarkt und am Bült zu beobachten. Dort lagen viele Glasflaschen bis in den Donnerstagmittag. Die Situation sei den AWM bekannt, sie würden schnellstmöglich handeln und appellieren an die Feiernden, den öffentlichen Raum sauber zu hinterlassen.