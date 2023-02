Teils lange Reise für Münsters Müll

Was passiert mit den Abfällen, die in Münster in den Restmüll- und Wertstofftonnen laden? Ein Ratspapier, das im Ausschuss der Abfallwirtschaftsbetriebe beraten wurde, gibt Auskunft darüber.

Der in Münster anfallende Abfall aus der Restmüll- und der Wertstofftonne wird zu einem großen Teil verbrannt – in der Müllverbrennungsanlage in Hengelo, in der Müllverbrennungsanlage in Oberhausen oder als sogenannter „RAL-gütegesicherter Sekundärbrennstoff in Zementwerken in NRW und Luxemburg“, wie es offiziell heißt.