Verzögerte Abfuhr der Mülltonnen möglich

In den nächsten Tagen könnte es sein, dass in Münster nicht alle Mülltonnen fristgerecht abgeholt werden können. Das haben die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) mitgeteilt. Als Gründe für die Verzögerungen in der Tonnen-, Sperrgut- und Grüngutabfuhr werden krankheits- und coronabedingte Personalengpässe angeführt. Zudem könne es zu Ausfällen der Straßenreinigung kommen.