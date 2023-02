Müllsammler in Kinderhaus: Grundstück soll erneut geräumt werden

Auf dem Grundstück des stadtbekannten Müllsammlers in Kinderhaus türmt sich erneut jede Menge Unrat. Der Unmut der Nachbarn ist groß. Nun kündigt die Stadt an, bald tätig zu werden.

Ein aktuelles Foto vom Grundstück des Müllsammlers vom Althausweg: Die Stadt kündigt an, dass sie den Unrat bald entfernen lassen will.

CDU-Ratsfrau Babette Lichtenstein van Lengerich drängt weiter auf Maßnahmen der Stadt, um das erneut vermüllte Grundstück am Althausweg in Kinderhaus auf Kosten des Eigentümers zu räumen. Eine besonders betroffene Nachbarin hat nach Angaben der Kinderhauser CDU-Kommunalpolitikerin vor wenigen Tagen „eine hinhaltende Antwort der Stadtverwaltung erhalten“. Deshalb habe sie sich nochmals an die zuständige Behörde gewandt.