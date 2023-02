Stadt lässt Grundstück vom Müllsammler erneut räumen

Erneuter Einsatz am Althausweg in Kinderhaus: Seit dem frühen Dienstagmorgen lässt die Stadt Münster das Grundstück des mittlerweile stadtbekannten Müllsammlers räumen.

Seit dem frühen Dienstagmorgen lässt die Stadt Münster das Grundstück des stadtbekannten Müllsammlers am Althausweg in Kinderhaus räumen. Der Mann selbst soll sich nach Informationen unserer Redaktion noch in Untersuchungshaft befinden.

Vor dem Reihenhaus am Althausweg steht ein erster großer Container, der kaum ausreichen wird. Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma holen in Schutzanzügen den gesammelten Müll aus dem Garten, darunter auch zahlreiche Fahrräder, aber auch viel Unrat.

Müll im Garten türmt sich mannshoch

Der vom Grünflächenamt koordinierte Einsatz läuft seit 8 Uhr. Keine zwei Stunden später war der erste große Container voll. Doch im Garten türmt sich der Müll noch mannshoch. Es wurde bereits ein weiterer Container bestellt. Es werden Fahrräder und Leitern sichergestellt, vor dem Haus liegen zudem Stahlträger von Baugerüsten.

Das Grundstück des Müllsammlers in Kinderhaus wird seit Dienstagmorgen geräumt. Foto: Dirk Anger

Das Grundstück des Mannes wurde bereits in der Vergangenheit mehrfach geräumt und von Unrat befreit. Der Mann hat in der Vergangenheit zudem auch wiederholt Kräne im Stadtgebiet besetzt – teils für mehrere Wochen.