Müllsammler bedroht Nachbarn: Polizei rückt mehrmals aus

Der in Münster stadtbekannte Müllsammler, der zuletzt wochenlang einen Kran besetzte, verängstigt durch seinen Drohungen wieder seine Nachbarn. Am Wochenende musste mehrfach die Polizei ausrücken – und zog sich wieder zurück.

Am Althausweg fuhr auch am Montagmittag wieder die Polizei vor.

Drei Wochen nach Ende seiner letzten Kranbesetzung sorgt der 58 Jahre alte Mann aus Kinderhaus, der in großen Mengen Müll hortet und damit wiederholt eine Rattenplage in seiner Wohngegend verursachte, in der Nachbarschaft wieder für Aufregung.