Kranbesetzer stört Festmeile nur begrenzt

Es sieht ganz so aus, als wolle der in Münster stadtbekannte Müllsammler auch über das Wochenende seine Besetzung des Baukrans an der Hermannstraße nicht beenden. Großes Publikum beim Hammer-Straßen-Fest ist garantiert.

Am Freitagvormittag sah es kurz so aus, als würde der Müllsammler seine Kranbesetzung an der Hammer Straße beenden.

Am Freitagvormittag machte der Kranbesetzer von der Hammer Straße kurze Anstalten, abzusteigen. Das Ordnungsamt und die Polizei rückten daraufhin mit Streifenwagen an, hörten sich die üblichen Schimpfkanonaden und Pöbeleien des Mannes an. Der 58-Jährige ließ es dann aber auf halber Höhe mit dem Abstieg bewenden und kletterte zurück in die Kanzel. Zuvor hatte er noch kundgetan, das Hammer-Straßen-Fest an diesem Wochenende vom Kran aus und damit aus der Vogelperspektive beobachten zu wollen.