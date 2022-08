Kranbesetzer schafft es in Jura-Klausur

Thomas Hoeren, Professor der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, greift in seinen Vorlesungen gern aktuelle Fälle auf. So ist der Kranbesetzer von der Hammer Straße, der seine Tat vom Frühjahr gerade wiederholt, schon zum Gegenstand einer Klausur geworden.

Thema in Uni-Vorlesung

Thomas Hoeren, Professor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität, präsentiert seinen Studierenden in den Vorlesungen gern lebensnahe Themen. Im Mai, das Sommersemester lief, war der bekannte Müllsammler und Kranbesetzer gerade Stadtgespräch – so wie jetzt – anlässlich der neuerlichen Kranbesetzung.