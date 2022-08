Müllsammler besetzt Kran an der Hermannstraße weiter

Die Besetzung geht weiter: Auch am Dienstag besetzt der in Münster stadtbekannte Müllsammler den Kran an der Hermannstraße. Der 58-Jährige hat bereits angekündigt, den Kran nicht so bald verlassen zu wollen.

Der Kran an der Hermannstraße ist seit mehr als zwei Wochen vom in Münter stadtbekannten Müllsammler besetzt.

Die Lage an der Hermannstraße ist unverändert: Auch am Dienstag besetzt der in Münster stadtbekannte Müllsammler den Kran weiter. Das hat das Ordnungsamt am Nachmittag bestätigt. Seit mehr als zwei Wochen ist der Baukran im Südviertel damit besetzt.

Am Montag (8. August) hatte der 58-jährige Besetzer angekündigt, noch eine weitere Woche auf dem Kran bleiben zu wollen. Das hat ein Sprecher der Stadt auf Anfrage mitgeteilt. Am 25. Juli hatte der Mann den Kran besetzt, vermutlich aus Protest gegen das Entfernen des von ihm gesammelten Mülls.

Auch nach 14 Tagen war der 58-Jährige am Montag wieder im Führerhäuschen des Krans zu sehen. Unklar ist, wie er sich mit Nahrung und Wasser versorgt. Das Gerücht, er werde von der Stadt versorgt, dementierte ein Sprecher der Stadt. Es habe keinerlei Versorgung gegeben. Als es vor einigen Tagen regnete, soll der Krankletterer Regenwasser aufgefangen haben, wie Augenzeugen berichteten.

Kurzer Abstieg am Freitag

Am Freitagvormittag (5. August) hatte sich kurz angedeutet, dass die Kranbesetzung endet. Der Mann hat sich nach Angaben von Augenzeugen sowie von Ordnungskräften vor Ort am Vormittag aus luftiger Höhe hinab in Richtung Erdboden bewegt. Ganz verlassen hat der 58-Jährige den Kran nicht. Nach wenigen Minuten machte er sich lautstark schimpfend wieder auf den Weg nach oben.

Auch die Polizei war am Freitagvormittag wieder an der Hermanstraße im Einsatz. Foto: Oliver Werner

Auch die Polizei war am Freitagmittag kurz vor Ort. Doch selbst wenn der Müllsammler den Kran verlässt, festgenommen wird er nicht. Das hat die Polizei bereits zu Beginn der Aktion bestätigt. Der Mann wird sich jedoch wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung verantworten müssen.

Medizinische Hilfe auch auf dem Baukran

Ordnungskräfte der Stadt und ein Sicherheitsdienst beobachten den Mann seit Tagen – und sind angesichts der Dauer der Besetzung in der Hitze sensibilisiert zu reagieren, wenn der Mann auf dem Kran einen Schwächeanfall erleiden sollte. „Wir würden handeln, wie in jedem anderen Notfall auch“, heißt es bei der Stadt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Münster seien allesamt hinreichend ausgebildet, eine Versorgung in großen Höhen vorzunehmen. „Sollte der Mann ohnmächtig werden, würden unsere Einsatzkräfte den Kran erklimmen und dort eine individualmedizinische Versorgung leisten, auch eine entsprechende Sicherung vornehmen können“, heißt es weiter.

Eine Rettung vom Ausleger zum Boden sei den hiesigen Kräften allein aber nicht möglich. Dafür stünden etwa in Dortmund speziell ausgebildete und erprobte Experten bereit, die in solch einem Fall informiert würden, heißt es.

Müllsammler hat Regenwasser gesammelt

Seit dem 25. Juli besetzt der Mann den Baukran an der Ecke Hammer Straße/Hermannstraße. Am Montag, als es länger regnete, wurde beobachtet, dass der Münsteraner Regenwasser sammelte – vermutlich, um seine Trinkvorräte aufzufüllen.

Der Kran in Münster ist wieder besetzt Am Montag, 25. Juli, hat der stadtbekannte Müllsammler aus Kinderhaus wieder den Baukran an der Hammer Straße/Ecke Hermannstraße besetzt. Gegen 18.30 Uhr am Montagabend kletterte er auf den Kran. Die Polizei hatte daraufhin die Hammer Straße abgesperrt. Mittlerweile ist noch einen Abschnitt der Hermannstraße zu, Anwohner können ihre Häuser aber betreten und verlassen. Foto: Helmut Etzkorn Verkehrstechnisch kam es nach Angaben eines Polizeisprechers im Feierabendverkehr am Montag zu größeren Beeinträchtigungen. Foto: Helmut Etzkorn Später habe sich die Lage entspannt, die eingerichtete Sperrung auf der Hammer Straße konnte wieder aufgehoben werden. Foto: Helmut Etzkorn Auch am Dienstagmorgen besetzt der Mann nach wie vor den Baukran. Foto: Helmut Etzkorn Die Polizei ist weiterhin vor Ort im Einsatz. Foto: Helmut Etzkorn Die Hermannstraße in Münster musste gesperrt werden. Foto: Helmut Etzkorn Die Hammer Straße müsse laut Polizei in dem Bereich gesperrt bleiben, wo der Ableger des Krans über die Straße ragt. Foto: Karin Völker Auch der Außenbereich des Eckcafés nahe der Baustelle ist von der Sperrung betroffen. Foto: Karin Völker Mitarbeiter des Ordnungs- und Straßenbauamtes haben am Dienstagvormittag begonnen mit Absperrbaken einen Bereich der Hermannstraße und die Freifläche des Eckcafés abzusperren. Foto: Matthias Ahlke

Vom Kran aus macht sich der Mann ab und an lautstark bemerkbar: Er fordert, mit Vertretern der Stadtverwaltung zu sprechen und protestiert dagegen, dass ihm seine Wertgegenstände zum Kran gebracht werden sollten. Er meint damit offenbar seine gesammelten Abfälle, die am Montag von Reinigungskräften am Bispinghof entsorgt worden waren.

Ordnungsamt ist zuständig

Nachdem am Montagabend (25. Juli) zunächst die Polizei angerückt war, hatte das städtische Ordnungsamt am Dienstagnachmittag (26. Juli) die Überwachung an der Hermannstraße übernommen.

Bei der vorangegangenen, siebentägigen Kranbesetzung des Kinderhausers im Frühjahr war die Polizei hingegen bis zum Ende vor Ort. Warum diesmal nicht? Damals, so erklärt eine Polizeisprecherin, sei von einer strafrechtlichen Relevanz ausgegangen worden, weshalb der Mann danach vorläufig festgenommen wurde. Die Staatsanwaltschaft sah damals jedoch keinen Grund dafür, einen Haftbefehl zu beantragen. Mit diesem Wissen sei die Lage nun als Gefahrenstelle bewertet worden – und dafür sei das Ordnungsamt zuständig, so die Polizeisprecherin.

Privater Sicherheitsdienst nachts im Einsatz

Während die Mitarbeitenden des Ordnungsamtes das Geschehen tagsüber beobachten, ist nachts ein privater Sicherheitsdienst im Einsatz, teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung mit. Mittlerweile erwägt zudem die betroffene Baufirma, deren Baustelle nun ein zweites Mal still steht, rechtliche Schritte gegen den Kranbesetzer einzuleiten.

Von dem Müllsammler war am Montagabend (25. Juli) nur ein lautes Schimpfen auf Verwaltung der Stadtwerke zu vernehmen, berichteten Augenzeugen. Der Mann ­ärgere sich über das Weg­räumen seines Mülls. Zudem forderte der Kinderhauser lauthals ein Gespräch mit Oberbürgermeister Markus Lewe ein. Auf Gesprächsangebote mit den Polizeibeamten vor Ort habe sich der Mann an dem Abend jedoch nicht einlassen wollen, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte.

Müllsammler erstattete zuvor Anzeige bei der Polizei

Kurz bevor der Mann den Baukran bestieg, hatte er bei der Polizei Anzeige wegen „Diebstahls“ seiner am Bispinghof deponierten Müllsäcke erstattet. Zudem scheint der Kinderhauser dieses Mal länger auf dem Kran ausharren zu wollen.

Kranbesetzung sorgte für Verkehrsbeeinträchtigungen

Verkehrstechnisch kam es nach Angaben eines Polizeisprechers im Feierabendverkehr am Montag zu größeren Beeinträchtigungen, denn der Ableger des Baukrans ragt etwas über die Hammer Straße hinaus. „Das ist leider ungünstiger als letztes Mal“, sagte ein Feuerwehrsprecher. In der Folge musste die Polizei die Hammer Straße in diesem Bereich für einige Stunden sperren.

Am späten Montagabend war die Hammer Straße jedoch wieder freigegeben worden und die Verkehrslage entspannte sich. Die Polizei sperrte jedoch weiterhin einen Abschnitt der Hermannstraße. Anwohner können aber ungehindert in ihre Häuser und diese wieder verlassen. Gesperrt ist jedoch auch wieder die Freifläche des Eckcafés, das an die Baustelle grenzt.

Mann besetzt Baukran bereits zum zweiten Mal

Bereits Anfang Mai war der Mann schon auf diesen Kran geklettert und harrte dort – zum Leidwesen von Polizei, Rettungsdienst, Anwohnern und Baufirma – tagelang aus. Nach dem Abstieg vom Kran hatte sich der Mann damals selbst in psychiatrische Behandlung begeben.