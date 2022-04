Müll, Ratten und ständige Angst: Vom Leben im Viertel des Müllsammlers

Nachbarn am Althausweg

Münster

Das Telefon liegt neben dem Bett, die Fenster sind verriegelt: Viele Nachbarn am Althausweg in Kinderhaus leben in Angst. Seit über sechs Jahren leben sie im gleichen Wohnviertel wie der stadtbekannte Müllsammler. Nun sprechen die Nachbarn über ihre Sorgen.

Von Karin Völker