Bevor der Müllsammler aus Kinderhaus nun in Untersuchungshaft genommen wurde, wurde die Polizei immer häufiger zu seinem Grundstück gerufen. Die Polizei Münster nennt dazu jetzt Zahlen.

In den vergangenen Wochen war die Polizei regelmäßig beim in Münster stadtbekannten Müllsammler in Kinderhaus im Einsatz.

Bevor der stadtbekannte Müllsammler und Kranbesetzer aus Kinderhaus am Dienstag in Untersuchungshaft genommen wurde, war die Polizei immer häufiger zu Einsätzen an seinem Haus gerufen worden.

Auf Anfrage unserer Redaktion erklärte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums, dass sich die Aggressivität des Mannes zuletzt gesteigert habe. „Die Zahl unserer Einsätze hat im Laufe des Herbstes merklich zugenommen“, so die Sprecherin. Im September rückte die Polizei sechs, im Oktober vier und im November 13 Mal zum Grundstück am Althausweg aus, nachdem sie von außen alarmiert worden war. Nicht mitgezählt sind dabei die routinemäßigen Streifenfahrten zu der Adresse. Die Polizei habe nach den Einsätzen, wenn möglich, Strafanzeigen gestellt und diese der Staatsanwaltschaft übermittelt. Auf dieser Grundlage habe diese den Haftbefehl beantragt.

Polizei stellte nach Einsätzen Strafanzeigen

Schon seit Jahren ist der 58-Jährige der Polizei gut bekannt. Einsätze an seinem Haus gab es seit 2016, und auch bei den Kranbesetzungen war die Polizei massiv im Einsatz – im Frühjahr an der Hammer Straße knapp eine Woche lang rund um die Uhr.

Rückblick: Kran-Besetzung in Münster Am Montag, 25. Juli, hat der stadtbekannte Müllsammler aus Kinderhaus wieder den Baukran an der Hammer Straße/Ecke Hermannstraße besetzt. Gegen 18.30 Uhr am Montagabend kletterte er auf den Kran. Die Polizei hatte daraufhin die Hammer Straße abgesperrt. Mittlerweile ist noch einen Abschnitt der Hermannstraße zu, Anwohner können ihre Häuser aber betreten und verlassen. Foto: Helmut Etzkorn Verkehrstechnisch kam es nach Angaben eines Polizeisprechers im Feierabendverkehr am Montag zu größeren Beeinträchtigungen. Foto: Helmut Etzkorn Später habe sich die Lage entspannt, die eingerichtete Sperrung auf der Hammer Straße konnte wieder aufgehoben werden. Foto: Helmut Etzkorn Auch am Dienstagmorgen besetzt der Mann nach wie vor den Baukran. Foto: Helmut Etzkorn Die Polizei ist weiterhin vor Ort im Einsatz. Foto: Helmut Etzkorn Die Hermannstraße in Münster musste gesperrt werden. Foto: Helmut Etzkorn Die Hammer Straße müsse laut Polizei in dem Bereich gesperrt bleiben, wo der Ableger des Krans über die Straße ragt. Foto: Karin Völker Auch der Außenbereich des Eckcafés nahe der Baustelle ist von der Sperrung betroffen. Foto: Karin Völker Mitarbeiter des Ordnungs- und Straßenbauamtes haben am Dienstagvormittag begonnen mit Absperrbaken einen Bereich der Hermannstraße und die Freifläche des Eckcafés abzusperren. Foto: Matthias Ahlke Am Abend des 14. August 2022 ist der stadtbekannte Müllsammler, der gut drei Wochen lang einen Baukran in Münster besetzt hatte, wieder runtergeklettert. Foto: Henning Tillmann Der psychisch kranke Mann wurde nach der Kran-Besetzung von der Polizei mit-, aber nicht festgenommen. Foto: Henning Tillmann

Die Historie im Fall des Müllsammlers

28. November 2022: Der in Münster stadtbekannte Müllsammler wird zunächst in Gewahrsam genommen. Einen Tag später liegt gegen ihn ein Haftbefehl vor, er sitzt in Untersuchungshaft.

9. November 2022: Die Lage in Kinderhaus spitzt sich zu: An nur einem Tag musste die Polizei dreimal ausrücken, weil der stadtbekannte Müllsammler Unruhe stiftete.

7. November 2022: Aus Sicherheitsgründen durfte der stadtbekannte Müllsammler und Kranbesetzer aus Münster-Kinderhaus während des G7-Treffens nicht in die Innenstadt. Für mächtig Unruhe sorgte er trotzdem.

17. Oktober 2022: Der Müllsammler muss sich erneut vor dem Amtsgericht verantworten. Der Termin für den Prozess steht fest.

13. Oktober 2022: Am Tag nachdem der Müllsammler aus Kinderhaus seine Nachbarin tätlich angegriffen hat, stellt die Polizei ihr eigenes Verhalten bei dem Einsatz auf den Prüfstand.

12. Oktober 2022: Der Mann aus Kinderhaus greift seine Nachbarin an – und diesmal bleibt es nicht bei verbalen Attacken.