Müllsammler in Gewahrsam genommen

Der Mann aus Kinderhaus, der in seinem Garten exzessiv Müll sammelt und seine Nachbarin bedroht, ist am Montagmittag in Gewahrsam genommen worden. Die Polizei prüft, wie es mit dem Müllsammler weiter geht.

Bedrohung in Kinderhaus

Einsatz am Althausweg: Die Polizei nahm den 58-Jährigen Anwohner in Gewahrsam.

Am Montagvormittag ist die Polizei erneut zum Haus des Müllsammlers in Kinderhaus ausgerückt. Der Mann wurde nach Auskunft des Präsidiums in Gewahrsam genommen.

Wie eine Polizeisprecherin erklärt, hatte der 58-Jährige zuvor seiner Nachbarin mit Schlägen gedroht. Vor einigen Wochen hatte er sie schon einmal ins Gesicht geschlagen.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei waren vor Ort

Spezialeinsatzkräfte der Polizei waren vor Ort weil der Mann sich bei früheren Einsätzen wiederholt auf das Dach seines Hauses geflüchtet hatte. „Dort wäre es für den normalen Streifendienst nicht ohne Weiteres möglich gewesen, den Mann festzunehmen“, erläuterte die Sprecherin warum Klettererfahrene Beamte vor Ort gewesen seien. In der Nähe des Wohnhauses standen auch Rettungswagen in Bereitschaft. Ihr Einsatz wurde nicht notwendig, Der Mann habe sich widerstandslos abführen lassen, so die Sprecherin weiter.

Nun prüft die Polizei, ob der Kinderhauser, der seine Nachbarn, die Polizei und als Besetzer von Baukränen immer wieder die Öffentlichkeit in Atem hält, weiter im Gewahrsam bleibt.

Die Polizei betont, der Einsatz am Montag habe zur Abwendung einer unmittelbaren Gefährdung stattgefunden. Es habe die Gefahr bestanden, dass der Mann seine Gewaltandrohung gegenüber der Nachbarin sofort in die Tat umsetze. Am 12. Dezember ist eine Verhandlung gegen ihn beim Amtsgericht anberaumt.