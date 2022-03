Corona, Verkehr und Co.: Das Münster-Barometer im Frühjahr 2022

Foto:

Beim Münster-Barometer werden Meinungstrends ermittelt. Die repräsentative Umfrage wird in der Regel zweimal jährlich, im Auftrag unserer Zeitung, von der Forschungsgruppe Bema am Institut für Soziologie der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster durchgeführt. Diesmal wurden zwischen dem 1. und 13. März 589 in Münster Wahlberechtigte befragt. Die Auswahl der Teilnehmenden ergibt sich zum einen aus einer Zufallsauswahl von münsterischen Festnetznummern, zusätzlich von einer Zufallsausfall unter Tausenden von Personen, die sich zuvor zur Teilnahme grundsätzlich bereit erklärt hatten. So gewährleistet die Forschungsgruppe Bema, dass die Befragten eine für die Stadtbevölkerung in Bezug auf Alter, Geschlecht und andere Merkmale repräsentative Gruppe darstellen.