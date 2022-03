7000 Demonstranten in Münster: Die Klimakrise bewegt weiter

Nach zwei Jahren Pandemie, und trotz oder gerade wegen des Kriegs in der Ukraine: Die Klimakrise bringt die Menschen weiterhin auf die Straße. In Münster waren es noch weit mehr als die 5000, die der Veranstalter erwartet hatte.

Es ist so etwas wie ein Happy End, als am Freitagnachmittag um genau 15.27 Uhr die ersten von – nach Polizeiangaben – 7000 Teilnehmern des Klimastreiks vor das Schloss einbiegen. Es dauert über 13 Minuten, bis auch das Ende des breiten Demozugs an Ort und Stelle ist. Die Klimakrise bewegt sowohl weltweit als auch in Münster weiterhin viele Menschen.

Dabei hatte die Woche für Fridays for Future nicht nur mit vielen Fragezeichen begonnen, sie hatte auch einen echten Eklat erlebt, als am Mittwoch bekannt wurde, dass Fridays for Future Hannover die münsterische Sängerin Ronja Maltzahn wegen der Kombination aus weißer Hautfarbe und Dreadlocks wieder ausgeladen hatte und ihr zudem noch angeboten hatte, sie wieder einzuladen, wenn sie sich die Haare abschneide. Bis weit über Deutschlands Grenzen hinaus war der Fall beachtet worden.

Keine Stellungnahme zur Debatte um Ronja Maltzahn

In Münster gab man sich, darauf angesprochen, zugeknöpft. Kurz vor Demobeginn teilte Fridays for Future-Sprecher Vincent Heitzer mit, man werde die Aktionen anderer Fridays-Ortsgruppen nicht kommentieren. Angst, dass deshalb weniger Leute zum Protest in Münster kommen könnten, habe man nicht gehabt.

Tausende Teilnehmer beim Klimastreik in Münster Tausende haben sich am Freitag (25. März) dem Klimastreik in Münster angeschlossen, zu dem „Fridays for Future" aufgerufen hatte. Die Demonstration startete um 14 Uhr am Aasee. Die Teilnehmer forderten unter anderem, die Klimaziele einzuhalten. Neben der Klimapolitik spielten auch die Themen Solidarität und Frieden bei diesem Streik eine große Rolle. Tausende beteiligten sich an der Demonstration, die am Nachmittag durch die Stadt führte. Die Polizei schätzte am Nachmittag, dass 7000 Menschen beteiligt waren. Die Demo führte vom Aasee über Weseler Straße und Ludgeriplatz in Richtung Rothenburg und von dort aus zum Schloss.

Kurz darauf setzt sich der Protestzug am Aasee in Bewegung, von nun an zählen nur noch das Klima, die Politik sowie die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und damit die Verurteilung des russischen Angriffskriegs. Ein Thema, dass Fridays for Future wohl nicht zuletzt wegen energiepolitischer Zusammenhänge mit dem Klimaprotest verwoben hat. Dabei hatte es Unkenrufe gegeben, dass Pandemie und Krieg stark von dem vor gut zwei Jahren dominierenden Thema Klimakrise abgelenkt hätten.

Maßnahmen zur Entlastung - aber kein Tankrabatt

Heitzer gelang der verbale Spagat, die Ziele der Bewegung zwischen „eskalierender Klimakrise“ und dem „Energiehunger“ bei gleichzeitig stark steigenden Preisen zu vollführen. Sicher, so sagte Heitzer, man brauche Maßnahmen, um die Bevölkerung zu entlasten, allerdings zielgerichtet bei Heiz- und Lebensmittelkosten und nicht mittels eines Tankrabatts. Vielmehr gelte es, das Auto nach und nach obsolet zu machen.

Auch andere im Demozug formulierten klare Forderungen, bevor auf der Abschlusskundgebung vor dem Schloss verschiedene Redner zu Wort kamen – darunter auch ein Mitglied der russischen Umweltorganisation „Ecodefense!“. Er verurteilte den Krieg seines Heimatlandes und zeigte zugleich Zusammenhänge fossiler Brennstoffe mit der Machtposition Russlands und anderer Regime auf.

„ Unsere Politik erhält den ständigen Überfluss, dabei gilt es genau den zu drosseln, denn damit stoßen wir an Grenzen. “ Elisabeth Struzek

Doch auch die deutsche Politik bekam unter den Teilnehmern des Klimastreiks ihr Fett weg – nicht nur auf Hunderten Schildern, auch verbal. „Unsere Politik erhält den ständigen Überfluss, dabei gilt es genau den zu drosseln, denn damit stoßen wir an Grenzen“, analysierte Elisabeth Struzek, die alleine zur Demo gekommen war und 7000 Verbündete fand.