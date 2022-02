Parken wird teurer – Busfahren nicht

Die Koalition aus Grünen, SPD und Volt will die Stadtwerke aus dem Haushalt bezuschussen, damit die Ticketpreise im Busverkehr nicht steigen. Bezahlen sollen das die Autofahrer, indem das Parken teurer wird.

Die Stadtwerke sollen in diesem Jahr einen Zuschuss aus dem städtischen Haushalt bekommen, damit es nicht zu einer Erhöhung der Ticketpreise kommt.

Das Busfahren in Münster wird zum 1. August voraussichtlich nicht teurer. Die Rathaus-Koalition aus Grünen, SPD und Volt lehnt die von den Stadtwerken als Inflationsausgleich beantragte Tariferhöhung um durchschnittlich 2,66 Prozent ab.

Stattdessen soll das Unternehmen die fehlenden rund 500.000 Euro aus dem städtischen Haushalt bekommen. Dazu will man einen sogenannten ÖPNV-Fonds einrichten, der in den kommenden Jahren auch den Ausbau von weiteren Nahverkehrsangeboten mitfinanzieren soll.

Höhere Parkgebühren speisen geplanten ÖPNV-Fonds

Gespeist wird dieser Fonds nach Vorstellungen der Koalition zunächst über eine Erhöhung der Preise für das Parken auf den oberirdischen Stellplätzen, die an die Tarife der Parkhäuser angeglichen werden, wie es heißt. So schnell wie möglich solle das geschehen, sagte Grünen-Verkehrspolitikerin Jule Heinz-Fischer. Künftig soll die Stunde auf dem Domplatz dann 2,50 Euro statt bislang zwei Euro kosten. Auch auf dem Schlossplatz wie auf anderen Stellflächen in der Parkzone II wird es demnächst wohl teurer.

Die Koalition will den Nahverkehr attraktiver machen. Man wolle deshalb die Preisspirale aus Erhöhungen nicht nur stoppen, sondern umkehren, betonte der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Matthias Glomb, bei der Vorstellung von drei Anträgen zum Nahverkehr. Insbesondere die SPD hatte in der Koalition darauf gedrungen, die beantragte Ticketpreis-Erhöhung abzulehnen – diese sei ein falsches Signal in Zeiten der Verkehrswende, hieß es zur Begründung.

Koalition fordert Ticketrefom

Grüne, SPD und Volt fordern die Stadtwerke jetzt auf, zum 1. August nächsten Jahres eine Ticketreform vorzubereiten. Dabei soll ein vereinfachtes Abo-Konzept mit dem Ziel eines Jahresticketpreises von 365 Euro umgesetzt werden. Das entsprechende Konzept muss im Laufe des dritten Quartals vorgelegt werden, heißt es in dem Antrag. Außerdem wird von den Stadtwerken im dritten Quartal ein Maßnahmenprogramm zur Weiterentwicklung des heutigen ÖPNV-Systems gefordert.