Auf das Ende der Maskenpflicht folgt die Verantwortung

Die Maskenpflicht in Handel und Gastronomie ist Geschichte. Doch ein Rundgang durch die Innenstadt zeigt am Montag: Die meisten Menschen wollen nach wie vor nicht auf einen Mund-Nase-Schutz verzichten.

Anja Burkhardt (r.), Inhaberin von „Viola‘s Gewürze und Delikatessen“ an der Salzstraße, im Kundengespräch. Sowohl sie als auch fast alle ihrer Kunden trugen am Montag weiterhin Maske.

Wenn man es nicht besser wüsste, dann könnte man meinen, die Maskenpflicht gelte nach wie vor. Egal, in welches Geschäft entlang der Einkaufsstraßen man am Montag blickt – fast überall tragen Mitarbeiter und Kunden weiter Maske. Bei „Nanu Nana“ an der Salzstraße registriert Josephine Graf bis zum Mittag gerade mal eine Kundin „oben ohne“. „Das war wirklich ein ungewohnter Anblick. Ich hatte sofort den Impuls, sie zu bitten, die Maske aufzusetzen.“ Die Filialleiterin trägt sie übrigens weiterhin, wie ihre Kolleginnen auch. „Die Infektionszahlen sind einfach noch zu hoch.“