Der vage Schatten des Karnevals

Nicht nur in den Karnevalshochburgen, auch in Münster wurde über Sinn und Unsinn des Kneipenkarnevals diskutiert. Nun musste eine Hochburg des münsterischen Kneipenkarnevals für einen Tag schließen, weil ein Großteil des Personals aufgrund von Covid-19 ausfällt.

Ein Blick auf die Corona-Übersicht des Landes Nordrhein-Westfalen zeigt: Nirgendwo ist die Inzidenz derzeit so hoch wie in Köln (2695 am Mittwoch). Besonders hoch sind die Infiziertenzahlen unter den 20- bis 29-Jährigen. Mit über 5000 wurde die Inzidenz dort in dieser Woche angegeben. Der Verdacht liegt nahe: Der Kneipenkarneval Ende Februar könnte eine Ursache dieser Entwicklung sein.