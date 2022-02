Von Merkel bis Heidi Klum: Ernst Schunke ist Unterschriften-Jäger

Ernst "Ernie" Schunke hat eine Leidenschaft: Autogramme. Der 68-jährige Münsteraner hat geschätzte 100.000 Unterschriften in dutzenden Ordnern. Ein Blick in eine beeindruckende Sammlung.

„Für Ernst“. Oder „Für Ernie“. Diese zwei Worte liest Ernst „Ernie“ Schunke immer besonders gerne. Und er darf sie fast jeden Tag lesen. Zusammen mit Unterschriften von Prominenten. Von Prominenten wie Angela Merkel, Helene Fischer oder Franz Beckenbauer. Auch Dschungelcamper oder Pornostars finden sich in seiner Sammlung wieder. Eigentlich fast alle Prominenten in Deutschland.

Geschätzte 100.000 Unterschriften hat der 68-jährige Münsteraner in dutzenden Ordnern und Bilderrahmen fein säuberlich sortiert. Schunke ist Autogramm-Jäger. Ein intensives Hobby. Eine Leidenschaft, wie er es selbst nennt.

Schon Anfang der 60er-Jahre Autogramme gesammelt

Angefangen hat diese Leidenschaft schon Anfang der 60er-Jahre. In der Premierensaison war der SC Preußen Münster Mitglied der 1. Fußball-Bundesliga und Ernst Schunke bei jedem Heimspiel dabei. Nach den Spielen ist er zu den Kabinen gelaufen und hat Autogramme gesammelt. „Damals war das kein Problem. Die Nähe zu den Spielern war viel größer. Außerdem gab es nicht so viele Unterschriftensammler wie mich“, erinnert sich Schunke und fügt hinzu: „Ich war sogar mal nach einem Spiel in der Sportschau zu sehen, wie ich die Autogramme gesammelt habe. Das war eine schöne Zeit.“

Ernst Schunke und seine Autogrammsammlung Autogrammsammler Ernst "Ernie" Schunke zeigt, wie alles angefangen hat: Bei den Heimspielen des SC Preußen Münster sammelte er schon Anfang der 60er-Jahre Unterschriften. Foto: Jonas Wiening Unterschriften des FC Bayern München aus den 60ern. Unter anderem hat Gerd Müller diese Karte signiert. Foto: Jonas Wiening Die Preußen Münster Mannschaft von 1964/65. Foto: Jonas Wiening "Super Sportlerinnen und zudem hübsch", sagt Ernst "Ernie" Schunke über Katharina Witt und Franziska van Almsick Foto: Jonas Wiening Lokale Reit-Ikone: Dr. Reiner Klimke und Tochter Ingrid Klimke. Foto: Jonas Wiening Die Musiker Alexander Klaws und Udo Lindenberg. Foto: Jonas Wiening Das Autogrammsammeln ist seine absolute Leidenschaft: Ernst "Ernie" Schunke hat mehrere Tausend einzelne Autogrammkarten und insgesamt geschätzt 100.000 Unterschriften. Foto: Jonas Wiening "Der Fernseher ist ab 8 Uhr an", sagt Pensionär Schunke. Deswegen sammelt er alle Promis, die auch im TV zu sehen sind. Auch C-Promis. Foto: Jonas Wiening "Bares für Rares" und "Der Bergdoktor" - zwei Lieblingssendungen von Schunke. Deswegen dürfen die Autogramme der Protagonisten nicht fehlen. Foto: Jonas Wiening Auch die "Lets Dance-Promis" dürfen in Schunkes Sammlung nicht fehlen. Foto: Jonas Wiening Zwei ganze Seiten widmet Schunke dem Autogramm von "Kaiser" Franz Beckenbauer. Foto: Jonas Wiening Autogramme der heimischen Radsportler. Foto: Jonas Wiening In der Autogrammsammlung von Schunke sind "Modern Talking" noch vereint. Foto: Jonas Wiening Politische Größen: Hubertus Heil, Ursula von der Leyen, Sigmar Gabriel und Karl Lauterbach. Foto: Jonas Wiening Bundeskanzler dürfen in der Sammlung nicht fehlen. "Adenauer fehlt mir leider, die Unterschrift ist nur gedruckt und deswegen zählt es nicht als richtiges Autogramm", sagt Schunke. Foto: Jonas Wiening Helmuth Schmidt, Helmuth Kohl, Gerhard Schröder und Angela Merkel. Foto: Jonas Wiening

Und die schöne Zeit des Sammelns hörte für „Ernie“ nie auf. Mit den Jahren wurde es immer mehr. Da passte es gut, dass er eine Ausbildung bei der Stadt Münster anfing und später Sachbearbeiter im Sportamt wurde. „Ich habe mein anderes Hobby, den Sport, zu meinem Beruf gemacht. Denn Fußball war immer das Größte für mich“, sagt der ehemalige Kicker und Trainer von diversen Vereinen aus Münster. „Durch meinen Job im Sportamt war ich dann immer bestens informiert über die vielen Veranstaltungen in der Stadt“, sagt Schunke. Veranstaltungen, auf denen er Unterschriften sammeln konnte. Fußball, Sechstagerennen, Box-Events, Schach- und Reitturniere – „Ernie“ war überall zu finden. Autogramme von Legenden wie Boxer Max Schmeling oder Fußballern wie Ferenc Puskás oder Gerd Müller zieren seitdem seine Sammlung. Eine Sammlung, die sich über die Jahre immer weiter füllte.

Sport-Stars waren nicht mehr genug

Sport-Stars waren Ernst Schunke irgendwann auch nicht mehr genug. Er ging zu Filmpremieren, Konzerten, sogar bei einer Porno-Convention war er mal. „In einem großen Erotikladen an der Hammerstraße habe ich mir dann Autogramme geholt“, sagt der heute 68-Jährige und fügt grinsend an: „Welche bekannten Münsteraner ich da noch so angetroffen habe, verrate ich lieber nicht.“ 2018 ist „Ernie“ Schunke in Pension gegangen. „Ab morgens 8 Uhr läuft deshalb immer die Glotze“, sagt das Münsteraner Original. Schauspieler, Politiker, Sänger, Moderatoren, selbst „Dschungelcamper“ und andere Reality-Stars, die über den Bildschirm laufen, schreibt er seitdem an und bittet um Autogramme. „Brief mit Rückporto und der Bitte um Unterschrift, am liebsten mit Widmung“, erklärt Schunke seine Anschreiben.

„ Der Gang zum Briefkasten ist jeden Morgen mein Tageshöhepunkt. “ Ernst "Ernie" Schunke

Jeden verschickten Brief – oft sind es mehrere täglich – dokumentiert er im Detail. „Ein Überbleibsel aus meiner Zeit als Bürohengst“, sagt er. Eine Großzahl der Prominenten antwortet. „Der Gang zum Briefkasten ist jeden Morgen mein Tageshöhepunkt.“ Ist mal kein neues Autogramm dabei, gehe seine Laune direkt in den Keller. Besonders freue er sich, wenn mal ausgewöhnliche Autogramme dabei sind. „Ich konzentriere mich auf Details, wie wenn mein Name falsch geschrieben wird oder ein besonderer Gruß beigelegt ist.“

So ist ein Autogramm von Heidi Klum mit speziellem Echtheitssiegel gekommen, die Ehrlich Brothers haben einen besonders ausführlichen Brief beigelegt oder Jutta Speidel gleich ihre Handynummer mit auf die Autogrammkarte geschrieben. „Angerufen habe ich sie dann aber nie, das war mir dann doch irgendwie zu blöd“, sagt Schunke, der weiß, dass viele Menschen ihn ohnehin für „bekloppt“ halten. „Meine Kinder denken, dass ich verrückt bin. Und auch sonst habe ich meine Autogramme noch nie groß jemandem gezeigt. Ich mache das nur für mich. Ich habe einfach Spaß dran.“

Hauptsache prominent

Inzwischen sei Schunke auch egal, wer unterschreibt, solange die Person prominent ist. „Es können auch Idioten sein“, sagt „Ernie“ ganz ehrlich. „Ich habe auch den Wendler oder so in meiner Sammlung.“ Eigentlich hat er von jedem namhaften deutschen Prominenten eine Unterschrift. Besonders stolz ist er auf die Autogramme von den deutschen Bundeskanzlern. „Nur Adenauer und Scholz fehlen. Letzteren bekomme ich aber hoffentlich bald“, sagt der ehrgeizige Sammler, der neben der Unterschrift von Scholz aktuell besonders hinter der von Jamal Musiala her ist.

Denn Schunke ist großer Bayern-München-Fan. „Ich habe von jedem FCB-Spieler, der seit 1963 mehr als 50 Bundesliga-Spiele gemacht hat, ein Autogramm“, sagt er zufrieden. Ohnehin könnte Schunke stundenlang über seine Leidenschaft sprechen, ganze Vorträge halten. „Ich hoffe, dass ich mein Hobby an meine Enkel vererben kann. Irgendwer muss die ganzen Ordner ja irgendwann übernehmen“, sagt er. Aber bis es so weit ist, erfreut sich Ernst Schunke weiter selbst an seinem Hobby und geht jeden Morgen mit einem Lächeln zum Briefkasten.