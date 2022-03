Eine Mehrheit für den Hafenmarkt ist sicher

So soll der Hafenmarkt am Hansaring aussehen. Nach dem gerichtlich erwirkten Baustopp 2019 wurden die Pläne überarbeitet.

Eine Mehrheit für das umstrittene Bauvorhaben Hafenmarkt ist sicher. Nachdem CDU und FDP bereits vor Wochen verkündet haben, in der Ratssitzung am 6. April für das Millionenprojekt des münsterischen Unternehmens Stroetmann zu stimmen, hat sich die SPD-Ratsfraktion am Montagabend ebenfalls auf ein „Ja“ festgelegt. Das erklärte SPD-Fraktionschef Marius Herwig am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung.