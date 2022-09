Das sind die Konzert-Höhepunkte von Oktober bis Dezember 

Zuletzt noch bei „Münster Mittendrin“ auf der Stadtfestbühne, kommen Querbeat im Oktober in die Halle Münsterland – einer von vielen Konzert-Höhepunkten in den kommenden Wochen.

So manches Konzert und so manche Tour wird in diesen Tagen abgesagt – weil die Verkaufszahlen an den Vorverkaufskassen bisweilen schlecht sind. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, wer in den kommenden Wochen Konzerte besucht, der kann darauf hoffen, das so mancher Platz frei und somit mehr Raum zum Tanzen und Schwofen bleibt. Wir haben einige Konzerthöhepunkte der kommenden Monate für Münster zusammengetragen.