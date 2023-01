Der „Run“ auf die Tickets kann beginnen

Etwas mehr als 250 Personen haben sich im vergangenen Jahr dem ersten „Münster-Marsch“ gestellt. Nun geht die 48,1 Kilometer lange Wanderung durch und um Münster, die in maximal zwölf Stunden absolviert werden muss, am 13. Mai in die zweite Runde.

Ab Mittwoch (1. Februar) können sich Interessierte dafür anmelden – und die sollten sich vermutlich beeilen. Denn bereits bei der Premiere waren die Tickets binnen weniger Stunden vergriffen.

„Wir schalten am 1. Februar um 20 Uhr die Anmeldungen frei“, erklärt Johannes Aufgebauer, der Geschäftsstellenleiter der münsterischen Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV).

Dieses Mal sei dass Kontingent zwar auf 400 Tickets erhöht worden. Trotzdem rechnet der Alpenverein mit einem „hohen Andrang“. „Es besteht in diesem Jahr auch die Möglichkeit, direkt bei der Anmeldung ein T-Shirt mitzubestellen“, sagt Aufgebauer. Das sei von Teilnehmenden im vergangenen Jahr gewünscht worden.

Startzeit wird verschoben

Was müssen Interessierte sonst noch wissen? Die Strecke aus 2022 soll voraussichtlich dieses Mal anders herum abgegangen werden. „Was das angeht, sind wir aber noch in der finalen Abstimmungsphase“, so der Geschäftsstellenleiter.

Fest stehe bereits, dass es erst um 8 und nicht schon um 7 Uhr losgehe. „Dann müssen sich alle nicht so früh aus dem Bett quälen.“