Müllsammler besetzt Baukran: Hammer Straße wieder freigegeben

Seit dem frühen Mittwochmorgen sitzt der in Münster als Müllsammler bekannte Mann auf einem Baukran an der Hammer Straße. Stundenlang war der Bereich weiträumig abgesperrt. Nun wird zumindest die Hammer Straße wieder freigegeben.

Seit dem frühen Mittwochmorgen sitzt der in Münster als Müllsammler aus Kinderhaus bekannte Mann an der Hermannstraße/Ecke Hammer Straße auf einem Baukran. Die Polizei wurde gegen 6 Uhr alarmiert, weil der Mann auf den 40 Meter hohen Kran geklettert ist. Auch Spezialeinheiten sind vor Ort. Am Dienstag hatte die Stadt das Grundstück des Mannes am Althausweg in Kinderhaus erneut räumen lassen.

Die Polizei hat den Bereich um den Kran am Morgen weiträumig abgesperrt. Auch die Hammer Straße war zwischen Ludgeriplatz und Geiststraße stundenlang gesperrt. Gegen 16 Uhr konnten Polizeibeamte den Kran-Besetzer "davon überzeugen, die Position des Auslegers zu verändern", wie es in einem Tweet der Polizei heißt. Daraufhin konnte die Straße gegen 15.45 Uhr wieder freigegeben werden.

(2/2) ⚠️ Sperrung der #HammerStraße⚠️ Für die Sicherheit der Passanten bleiben die #Burgstraße, die #Hermannstraße & die #Hornstraße bis auf Weiteres gesperrt! Wir sorgen dafür, dass Anwohner in ihre Wohnungen kommen👮🏼👮🏻‍♂️! #Polizeimünster #Münster — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) April 27, 2022

Die Polizei bittet via Twitter, den Bereich weiterhin zu meiden. Weiter gesperrt bleiben nach Angaben der Polizei Burgstraße, Hermannstraße und Hornstraße. Auch die Busse der Stadtwerke müssen den Bereich umfahren.

Kabine des Krans war mit Schloss gesichert

Auch Stunden nach Einsatzbeginn besetzt der Mann weiter den Kran. Am Nachmittag saß der Müllsammler - wie auch schon am Morgen - in der Kabine des Krans. Diese war nach Angaben der Polizei mit einem Vorhängeschloss gesichert, das offenbar aufgebrochen wurde.

Zwischenzeitlich ist der Mann in 40 Metern Höhe über den gesamten Ausleger des Krans balanciert. An der Spitze des Auslegers hat er eine Plastiktüte befestigt. Die Polizei weiß nach Angaben eines Sprechers nicht, was sie enthält.

Anwohner können nicht in ihre Wohnungen

Da die Polizeibeamten befürchten, dass der Mann Passanten mit einem schweren oder sonst gefährlichen Gegenstand treffen könnte, dürfen Anwohner grundsätzlich nicht zurück in ihre Wohnungen. Anwohner, die in ihre Wohnungen müssen, werden von der Polizei begleitet.

Polizeieinsatz: Müllsammler klettert auf Baukran Der in Münster als Müllsammler aus Kinderhaus bekannte Mann hat am Mittwochmorgen für einen großen Polizeieinsatz an der Hammer Straße gesorgt. Foto: Matthias Ahlke Der Mann ist auf einen Baukran geklettert. Foto: Matthias Ahlke Die Polizei hat die Herrmannstraße und auch die Hammer Straße zwischen Ludgeriplatz und Geiststraße gesperrt. Foto: Matthias Ahlke Zahlreiche Anwohner können nicht in ihre Wohnungen, solange der Mann auf dem Kran sitzt. Foto: Matthias Ahlke Auch ein Sondereinsatzkommando ist im Einsatz. Foto: Matthias Ahlke Die Feuerwehr hat versucht Kontakt zu dem Mann im Kran aufzunehmen. Foto: Matthias Ahlke Der Mann aus Kinderhaus ist in der Vergangenheit bereits mehrfach auf Baukräne geklettert. Foto: Matthias Ahlke Um 14 Uhr hat das Tiefbauamt begonnen, den zuvor bereits gesperrten Bereich mit Absperrbaken abzusperren. Foto: Karin Völker

Um 14 Uhr hat das Tiefbauamt begonnen, den zuvor bereits gesperrten Bereich mit Absperrbaken abzusperren. Laut Polizei harrte der Mann bei seiner letzten „Kranbesteigung“ in Düsseldorf 48 Stunden oben aus, bis er freiwillig wieder herunterstieg

Die Feuerwehr hat am Vormittag bereits versucht, von der Drehleiter aus Kontakt zu dem Mann aufzunehmen. Der Müllsammler habe die Einsatzkräfte jedoch laut beschimpft, so die Feuerwehr.