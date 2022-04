Drama um psychisch kranken Mann: Neue gerichtliche Entscheidungen liegen vor

In die juristische Auseinandersetzung um den Mann vom Kran kommt Bewegung. Das Oberlandesgericht (OLG) in Hamm hat an diesem Donnerstag verschiedene Entscheidungen über die Klagen des Mannes getroffen. Das hat ein Sprecher des Gerichts gegenüber unserer Zeitung erklärt. Was genau der Senat beschlossen hat, wird erst bekannt, wenn es den Anwälten des Münsteraners zugestellt ist. Der psychisch kranke Mann war am Mittwoch auf einen Kran geklettert und hat so für Sperrungen und Chaos gesorgt. Zuvor hatte er jahrelang mit seinem zugemüllten Garten seine Nachbarn belästigt und war vom Landgericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

