Maßnahmen für mehr Sauberkeit

Scherben auf Straßen und Gehwegen, Müll am Aasee und in weiteren Grünflächen: Das Thema Sauberkeit im öffentlichen Raum bewegt die Stadt. Und zwar so sehr, dass die Politik nun parteiübergreifend ein Handlungskonzept auf die Beine gestellt hat. Grüne, SPD, Volt, CDU und FDP schlagen unter anderem vor, mehr Abfallbehälter aufzustellen, den Bereich an den Aaseekugeln aufzuwerten und mehr Personal einzustellen. Entsprechend groß war am Dienstag im Ordnungs- sowie im Umweltausschuss die Zustimmung zu dem Maßnahmenpaket.

