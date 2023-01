Münster und Orléans feiern gemeinsam den Jahrestag des Élysée-Vertrages

„Wenn Konrad Adenauer und Charles de Gaulle uns hier sehen könnten, würden Sie sicher sagen, dass wir alles richtig gemacht haben.“ Erfreutes Lachen und großer Applaus der Gäste folgten auf die Erinnerung Sylvain Thomas‘, dass der deutsche Bundeskanzler und der französische Staatspräsident auf dessen Einladung hin die Aussöhnung beider Länder nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Weg gebracht hatten.

Im Erbdorstenhof und parallel im Hotel „Groslot“ in Orléans feierten am Freitagabend beide Städte ihre lokale deutsch-französische Partnerschaft gemeinsam per Videoübertragung. Die Städtepartnerschaft hatte bereits zwei Jahre vor dem Élysée-Vertrag, dem deutsch-französischen Freundschaftsbekenntnis, ihren Anfang genommen. Darauf bezogen sich in ihren Reden Münsters Bürgermeisterin Angela Stähler und auf der anderen „Seite“ der Videoübertragung William Chancerelle, Beigeordneter des Bürgermeisters von Orléans, Serge Grouard.

Starke Basis für Städtepartnerschaften

„Heute feiern wir eine 60 Jahre andauernde deutsch-französische Freundschaft, deren starke Basis insbesondere in den Städtepartnerschaften liegt“, sagte Angela Stähler. Ihre Sätze wurden vom Austauschpraktikanten aus Orléans in Münster, Clément Bacholle, ins Französische übersetzt.

William Chancerelle in Orléans erzählte im Wechsel mit Stähler ebenso von der Entwicklung der Partnerschaft beider Länder und beider Städte – er wurde von der dortigen Austauschpraktikantin aus Münster, Kim Amelung, gedolmetscht. Also waren alle Beiträge in beiden Sprachen an beiden Orten zu hören.

Wohl als Freundschaftsbeweis sprach Sylvain Thomas – mit einem französischen Akzent – überwiegend auf Deutsch von dem, was die örtliche französisch-deutsche Gesellschaft, die Association Franco-Allemand d´Orleans“, der er vorsteht, so macht. Von wöchentlichen Treffen mit Gesellschaftsspielen etwa mit Bezug zu Deutschland, Konzert- oder Theaterbesuchen und Kneipenplausch in beiden Sprachen über Sommer-Picknick und Weihnachtsfeier bis zu gegenseitigen Gruppenbesuchen mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft (DFG) Münster. „Die deutsch-französische Freundschaft zu schützen ist der Auftrag“, sagte Thomas.

Frieden zwischen beiden Ländern wahren

Die Leiter der DFG, Inge Schuth und Franck Sénégas, lasen aus einem gemeinsamen Text auf Deutsch und Französisch unter anderem: „Bis heute lernen unsere Kinder und Jugendlichen aufgrund des Élysée-Vertrages in den Schulen als Wahlpflichtfach Französisch, was eine Basis für den gegenseitigen Austausch und das gegenseitige Verständnis bildet. Dies sind höchst wichtige Voraussetzungen, um den Frieden zwischen unseren Ländern zu bewahren.“