Parkgebühren, Regionalzüge und Radverkehr: Wirtschaft bezieht Position

16 Seiten stark ist der „Diskussionsbeitrag“, den die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen und die Handwerkskammer (HWK) Münster am Montag zur „nachhaltigen Mobilität in der Stadtregion Münster“ vorstellten. Da ist es gar nicht einfach, die Neuigkeiten herauszudestillieren, zumal IHK-Verkehrsexperte Joachim Brendel seufzte: „Viele neue Ideen gibt es nicht mehr.“

Einige aber dann doch: So machte Isabel Habla, Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Münster, den Vorschlag, tageweise unterschiedliche Parkgebühren zu erheben und die Gebühr nach Attraktivität der Standorte zu staffeln: Samstags wäre es dann teurer als montags, unter den Münster-Arkaden teurer als anderswo.

Enge Zugtaktung auch samstags

Auch über einen weiteren Vorschlag haben Münsters Verkehrspolitiker bislang kaum diskutiert: IHK und HWK würden es begrüßen, wenn für Regionalzüge an Samstagen die (enge) Taktung wie von Montag bis Freitag gilt. Die Belastung der Innenstadt durch den Autoverkehr könnte reduziert werden.

Kommentar: Es geht nur gemeinsam Foto: Es gibt keinen Königsweg zur Lösung der Verkehrsprobleme in und um Münster. Folglich vermittelten IHK und Handwerkskammer bei ihrem gemeinsamen Pressegespräch zur „nachhaltigen Mobilität in der Stadtregion Münster“ auch erst gar nicht den Eindruck, als könnte sie diesen Königsweg präsentieren. Vielmehr geht es darum, das Gespür für die Bedürfnisse des jeweils anderen nicht aus den Augen zu verlieren. Die Erreichbarkeit des Oberzentrums ist ein hohes Gut, der Schutz vor Verkehrslärm aber auch.



Die Kammern können bei dem erforderlichen Interessenausgleich eine wichtige Rolle spielen, weil sie sowohl im Münsterland als auch in Münster präsent sind. Sie kennen die Erfordernisse einer funktionierenden Wirtschaft, aber auch die Wünsche ihrer Mitarbeiter und Kunden. Jede Verkehrspolitik, die nur gegen etwas ausgerichtet ist, seien es nun Autos oder Anwohner, ist zum Scheitern verurteilt. | Von Klaus Baumeister ...

Ansonsten ging es den Wirtschaftsvertretern in erster Linie darum, die enge Verflechtung zwischen Stadt und Umland zu dokumentieren: Über 100.000 Berufspendler fahren Tag für Tag nach Münster, die allermeisten mit dem Auto. Vor diesem Hintergrund rennt die Politik mit der geplanten Reaktivierung der Bahnlinie Münster – Sendenhorst bei dem IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz Jaeckel offene Türen ein. Nur müssten irgendwann auch mal Fortschritte erkennbar sein.

„ Wir brauchen einen Kümmerer für die S-Bahn Münsterland. “ IHK-Verkehrsexperte Joachim Brendel

Nicht das Ziel macht ihm Sorgen, sondern eher die Reisegeschwindigkeit: „Wir brauchen einen Kümmerer für die S-Bahn Münsterland“, benannte Brendel ein Grundsatzproblem beim Ausbau des ÖPNV in der Region.

Nicht nur eitel Sonnenschein herrscht laut Habla im Übrigen auch auf einem Feld, bei dem die Stadt Münster in ihrer Eigenwahrnehmung besonders gut ist. Die Rede ist vom Radverkehr. Habla verwies darauf, dass das Fahrrad in der Innenstadt das meistgenutzte Verkehrsmittel sei, nicht aber in den Stadtteilen. Gemessen an den zurückgelegten Kilometern liege der Fahrradanteil nur bei 15,1 Prozent. „Die Fahrradstadt hat noch nicht alle Potenziale ausgenutzt.“

Handwerker brauchen Fahrzeuge

HWK-Hauptgeschäftsführer Thomas Banasiewicz geht davon aus, „dass es im Handwerk auf absehbare Zeit keine Alternative zum KfZ“ gebe. Gleichwohl sei auch hier das Bedürfnis nach einer Entspannung auf der Straße groß: „Handwerker wollen ihrer Arbeit nachgehen und nicht im Stau stehen.“