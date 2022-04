Eine Veranstaltung über die Nato und den Ukraine-Krieg an der Universität Münster ist am Montag von linken Störern gestürmt worden. Erst die Polizei sorgte für Ruhe.

An der Universität Münster wurde am Montagabend eine Diskussionsveranstaltung über Sicherheitspolitik der Hochschulgruppe ASIUM (Arbeitskreis Sicherheitspolitik an der Universität Münster) von Demons­tranten gestürmt.

Als Referent eingeladen war der Brigadegeneral beim Deutsch-Niederländischen Corps, Stefan Ulrich Geilen. Das Thema „Das I. Deutsch-Niederländische Corps, die NATO und der Krieg in der Ukraine“ hatte rund 80 Besucher in die Aula am Aasee gelockt. Weil Geilen kurzfristig erkrankt war, wurde er von einem Oberstleutnant des Corps vertreten.

Zu Beginn stürmten laut Polizei etwa zehn Angehörige der Hochschulgruppe „SDS.die Linke Münster“ nach vorn und bezichtigten lauthals die Veranstalter, Kriegspropaganda zu betreiben. Wie ein Besucher der Veranstaltung berichtet, entrollten sie ein Transparent mit der Aufschrift „Deutsche Waffen, deutsches Geld – morden mit in aller Welt“ und weigerten sich, den Saal zu verlassen. Auch auf Aufforderung der alarmierten Polizisten, die Störung zu unterlassen, reagierte die Gruppe nicht. Schließlich setzte die Polizei die Störer fest, nahm deren Personalien auf und erstattete, wie es auf der Facebook-Seite des SDS heißt, Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs.

Unterdessen wechselten Besucher und Referent in einen anderen Hörsaal, wo der Vortrag dann stattfand. Der SDS betont in seinem Facebook-Post, dass „Soldat*innen und Kriegspropaganda nichts an der Universität verloren“ hätten. Auch die Störer bezeichnen die Stimmung als „aufgeheizt“.