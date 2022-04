Razzia am Bremer Platz: Polizei erläutert Einsatz und zieht Bilanz

Nach der großen Razzia am Mittwochnachmittag am Bremer Platz in Münster hat die Polizei nun Bilanz gezogen. Eine Sprecherin erläutert außerdem den Grund für den Großeinsatz hinter dem Hauptbahnhof.

Großeinsatz am Hauptbahnhof

Am Mittwochnachmittag ist die Polizei in Münster zu einer großen Razzia zum Bremer Platz ausgerückt.

Bei der Razzia am Bremer Platz in Münster haben Polizisten am Mittwochnachmittag insgesamt 71 Personen eingekesselt und kontrolliert. Nun erläutert die Polizei den Grund für die großangelegte Razzia auf dem Platz hinter dem Hauptbahnhof.

„Die Aggressivität rund um den Bremer Platz hat zugenommen, die Stimmung dort wird immer rauer. Wir wollen dort niemanden verdrängen, aber wir wollen, dass die Personen dort wissen, dass auch der Bremer Platz kein rechtsfreier Raum ist“, erläutert Polizeisprecherin Vanessa Arlt auf Anfrage.

Polizei will Bahnhofsumfeld in Münster sicherer machen

Die Sprecherin führt weiter aus: „Wir wollen Straftaten aufdecken und ihnen vorbeugen. Und unsere Erkenntnisse sind, dass besonders im Bahnhofsumfeld viele Straftaten verübt werden.“ So habe es in letzter Zeit mehrere Körperverletzungsdelikte und viele Drogendelikte gegeben, heißt es von der Polizei.

Razzia am Bremer Platz: Rund 70 Personen eingekesselt Die Polizei ist am Mittwochnachmittag zur Groß-Razzia zum Bremer Platz ausgerückt. Foto: Jonas Wiening

Weitere Razzien und Polizeipräsenz am Bremer Platz

„Wir wollen die Gegend sicherer machen und dafür sorgen, dass sich auch Passanten ohne Gefahr im Bahnhofsumfeld bewegen können“, sagt Vanessa Arlt, die auch für die Zukunft weitere Razzien und eine starke Polizeipräsenz in der Gegend ankündigt.

Bei der Überprüfung der Personen wurden bei einer Person mehrere hundert Euro gefunden. „In dealertypischer Stückelung“, teilte die Polizei mit. Außerdem fand ein eingesetzter Diensthund auf dem Bremer Platz Marihuana und Haschisch-Öl. Die Beamten stellten die Drogen und das Geld sicher, die Ermittlungen dazu dauern an.

Im Rahmen des Großaufgebots am Mittwochnachmittag beobachteten Polizisten auf der anderen Seite des Bahnhofs, an der Windthorststraße in Höhe der Parkanlage, zudem einen Taschendieb auf frischer Tat. Der Mann schnappte sich unbemerkt eine Handtasche aus einem Fahrradkorb. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Außerdem wurden zwei Fahrräder sichergestellt, bei denen die Polizei glaubt, dass diese aus Diebstählen stammen.